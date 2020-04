Credito di 3 milioni per il ponte di Ceparana, ok in commissione

Liguria - Approvato questa mattina dalla I Commissione--Affari Generali, Istituzionali e Bilancio,

presieduta da Angelo Vaccarezza, il Disegno di legge 304: “Misure urgenti in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da covid-19”. Il provvedimento, assunto in seguito all’emergenza sanitaria, posticipa le scadenze dei versamenti relativi alla tassa automobilistica regionale previste nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 30 giugno 2020: i versamenti potranno essere effettuati, senza sanzioni e interessi, in un’unica soluzione, entro il 31 luglio 2020 e la giunta potrà disporre regionale un ulteriore differimento dei termini in relazione all’evolversi dell’emergenza epidemiologica da Covid-19. Il disegno di legge prevede, inoltre, contributi per le imprese agricole e ittiche, che hanno cessato, ridotto o sospeso le loro attività in conseguenza dell’emergenza, mirati al superamento del periodo di crisi, al riavvio e al rilancio delle attività per uno stanziamento complessivo di un milione di euro. La Regione può realizzare anche un programma di promozione delle attività, delle produzioni e delle imprese per rilanciare, su scala nazionale e internazionale. Viene, infine, concesso un credito di breve periodo non oneroso a favore della Provincia della Spezia fino ad un ammontare complessivo di 3 milioni di euro per le attività connesse alla realizzazione del collegamento tra il raccordo autostradale e la sponda destra del Fiume Magra – Ponte di Ceparana.

Il provvedimento sarà inserito nell’ordine del giorno della prossima seduta del Consiglio regionale prevista per martedì prossimo.