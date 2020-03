Covid, Toti: "Medici e infermieri, una sessantina i positivi"

Liguria - “Cinquanta, sessanta operatori. Un po' meno del 10 per cento dei positivi totali sul territorio ligure”. Così il presidente Giovanni Toti ha risposto stasera, in conferenza stampa, quando gli è stata chiesta una stima del personale sanitario che è incappato nel coronavirus, con ogni probabilità nello svolgimento del proprio lavoro all'interno delle mura ospedaliere. Un numero indicativo e in aggiornamento, come precisato dal gov, che ha assicurato come “al momento i reparti sono tutti operativi, non ci sono defaillances per assenze di personale”. Indispensabili per medici e infermieri – per la loro salute, quindi per la loro operatività – i rifornimenti di dispositivi di protezione. Imminente l'arrivo di un primo carico, come annunciato dall'assessore Giampedrone.