Covid-19, in Liguria prime vaccinazioni già entro fine anno

Liguria - “Le prime dosi dei vaccini Pfizer potrebbero arrivare in Liguria tra il 27 e il 28 di dicembre. Quindi in maniera simbolica – il grosso delle quantità sarà consegnato nella prima e seconda quantità di gennaio – le prime vaccinazioni in Liguria potrebbero avvenire già prima della fine dell'anno”. Ad annunciarlo stasera in conferenza stampa il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti.

La prima mandata ligure di vaccini – circa 70mila dosi da somministrare, si stima, entro metà febbraio – saranno destinate, com'è noto, agli operatori della sanità, agli ospiti delle Rsa, a tutte quelle realtà a contatto con i pazienti positivi al Covid-19 (Pubbliche assistenze, parte dei medici di famiglia, lavoratori a contatto con gli ospedali ecc.), inoltre si prevede che circa 15mila dosi possano essere destinate a una prima porzione di grandi anziani e soggetti fragili.



“E’ stato rimandato a domani - ha aggiunto Toti - il confronto tra governo e regioni sulla situazione del Natale e in quell’occasione si conosceranno le decisioni normative che l’esecutivo vorrà assumere. A questo proposito la posizione della nostra amministrazione è conosciuta, continuiamo a ritenere che per le festività natalizie si dovrebbe continuare a utilizzare le regole date con le divisioni in aree di rischio, ricordando anche i sacrifici chiesti agli italiani nel mese di novembre per contenere il virus e per consentire un minimo di socialità e dare una possibilità di sopravvivenza alle imprese e alle filiere, a partire da quella agro-alimentare”.