Covid-19 e Rsa, Europa Verde Liguria scrive ad Alisa

Liguria - Danilo Bruno, coordinatore di Europa Verde Liguria, ha scritto ad Alisa, e per conoscenza al difensore civico regionale, per avere cognizione sulle misure adottate nello specifico sulle strutture per anziani in relazione al Covid-19.

"Tempo addietro in pieno lockdown il sottoscritto anche a nome e per conto di Europa Verde Liguria, chiedeva notizie in merito alle azioni intraprese per il contenimento del Covid-19 nelle Rsa e in generale nelle strutture per anziani.

Non avendo ricevuto alcuna risposta in via informale, chiediamo ora ufficialmente:

- quali siano state le linee guida per la gestione del Covid-19 nelle Rsa liguri e in generale nelle strutture per anziani;

- se codesta Agenzia abbia verificato la situazione delle singole strutture insieme ai sindaci per avere un quadro completo e dettagliato della situazione prima di emanare le suddette linee guida;

- quale sia stato il supporto offerto in termini quantitativi ai Sindaci per la gestione della pandemia all'interno delle Rsa e in generale delle strutture per anziani", conclude la lettera.