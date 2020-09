Covid-19, Toti: "La degenza media è più breve". Obbligo di mascherina anche nel centro di Genova

Liguria - "Vi è una circolazione stabile del virus, la crescita si è fermata e ci auguriamo che nelle prossime ore o nei prossimi giorni ci sia un significativo calo del contagio. Per questo, insieme al sindaco Pierluigi Peracchini, abbiamo deciso di prorogare le misure in vigore nelle ultime settimane sino a domenica sera". Il presidente della Regione, Giovanni Toti, ha illustrato così la situazione spezzina nel corso della conferenza stampa con la quale è stato annunciato l'obbligo di mascherina all'aperto h24 anche in alcune zone del centro storico di Genova e la contestuale autorizzazione alla presenza di mille spettatori agli incontri di Serie A di Genoa e Sampdoria.



"Negli ospedali - ha proseguito - la situazione è stabile, con solo due ricoveri in più. I numeri crescono a Genova, mentre ci sono dimissioni importanti in Asl 5 con 6 ospedalizzati in meno, così il totale scende sotto gli 80. Questo ci dice due cose. La prima è che si assiste a una degenza media più breve, anche perché l'età media è inferiore rispetto al picco dei mesi scorsi, e allo stesso modo il quadro clinico è meno grave. Il ricovero medio è calato rispetto ai 30 giorni di marzo. L'altro aspetto è che la riapertura delle strutture di bassa intensità di cura consente di ricoverare i pazienti senza tenere occupati letti ospedalieri".