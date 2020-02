Costa Crociere: "Sospese le escursioni nelle regioni del Nord Italia in allerta"

Liguria - "A tutela della salute dei nostri ospiti e del nostro equipaggio, informiamo che a partire dal 22 febbraio 2020 non è consentito l’imbarco agli ospiti residenti in tutti i comuni italiani messi in quarantena finora e, qualora la situazione lo richieda, la restrizione sarà estesa. Inoltre, informiamo che tutte le escursioni che proponiamo ai nostri ospiti non includono visite nelle Regioni del Nord Italia che hanno dichiarato lo stato di allerta". Costa Crociere ha diramato una serie di informazioni importanti a tutela della salute degli ospiti e degli equipaggi che lavorano sulle imbarcazioni della compagnia. Venerdì alla banchina Garibaldi è attesa come ogni settimana la Costa Smeralda, così avverrà altre quattro volte nel mese di marzo e altrettante ad aprile.



"A seguito dell’innalzamento del livello di allerta globale dichiarato dall’Organizzazione Mondiale della Sanità - si legge nella nota ospitata sul sito ufficiale di Costa Crociere -, abbiamo rafforzato ulteriormente le misure precauzionali da applicare alle nostre navi, al fine di garantire il massimo della sicurezza per te, per tutti i nostri ospiti e per il nostro equipaggio. In Costa, lavoriamo costantemente a stretto contatto con le Autorità Sanitarie internazionali e locali per assicurare un costante monitoraggio della salute dei nostri ospiti ed equipaggio per offrire la massima tutela". Se desideri maggiori informazioni, contatta la tua agenzia di viaggio o chiama il numero 800.588.589.