Cosa si può fare, cosa no: il nuovo decreto sicurezza

Liguria - L'Italia è blindata da nord a sud e sotto ogni punto di vista. Non ci si potrà spostare, non si potranno svolgere tantissime attività... insomma come recita lo slogan lanciato dal governo bisognerà rimanere tutti a casa. Ad imporre un territorio nazionale blindato è stato il decreto firmato ieri sera dal premier Giuseppe Conte in materia di contenimento della diffusione sul territorio nazionale del Coronavirus. Il provvedimento straordinario è entrato in vigore dalla mezzanotte del 10 marzo e rimarrà vigente fino al prossimo 3 aprile salvo diverse disposizioni. Ma quali sono queste disposizioni da mettere in atto per le persone? E quali quelle per i proprietari di attività? Proviamo a fare un primo chiarimento su di esse.



Spostamenti

Il principio generale rimane quello che tutti gli spostamenti sono da evitare al massimo. Saranno ammessi spostamenti solo per



- Comprovate ragioni di lavori attenendosi al tragitto "casa-lavoro" e rimando pronti in caso di controllo a spiegare le ragioni del vostro spostamento, potrete compilare un modulo di autocertificazione



- Per necessità ci si muoverà solo se rimanendo fermi si rischia un danno grave per sé o per altri



- Per ragioni sanitarie, ma NON in caso di sintomi influenzali. In questi casi chiamate il medico di famiglia, il numero verde regionale o, in casi di urgenza, il 112 o il 118.



- Merci e generi alimentari circolano liberamente quindi non vi sono rischi di carenza di approvvigionamento dei generi di prima necessità



Sulle attività - Chiusure

- Vengono fermate tutte le attività sportive

- Vengono chiuse attività di palestre, impianti e centri sportivi, piscine, centri natatori e centri benessere, centri termali, sociali, ricreativi e culturali;

- Stop a qualsiasi tipo di manifestazione in luogo pubblico o privato

- Chiusura per i locali come teatri, cinema, discoteche, sale scommesse, pub, scuole di ballo e locali di pubblico spettacolo in genere;

- Stop per ogni cerimonia civile o religiosa, compresi i funerali;

- Stop per musei e altri luoghi di cultura

- Stop per tutti gli esami e i concorsi, compresi quelli per ottenere la patente

- Stop nei week - end ai centri commerciali

- Stop nei week - end ai mercati

- Chiusura fino al prossimo 3 di aprile dei servizi educativi di infanzia, attività didattiche e università



Sulle attività - Aperture

- Aperti estetisti e parrucchieri, ma solo in forma individuale e con obbligo di uso di mascherine e guanti

- Fiosioterapisti, ma nel rapporto di uno a uno e con obbligo di uso di mascherine e guanti

- Possibilità di recarsi in luoghi di culto senza cerimonie e garantendo distanza minima di sicurezza

- Bar e ristoranti potranno tenere aperte le proprie attività dalle 6 alle 18 a condizione del rispetto delle distanze di sicurezza. In caso di violazione vi sarà la chiusura dell'attività.

- Il servizio di asporto e consegna a domicilio sarà consentito dalle ore 18 alle 6

- Le attività di generi alimentari, farmacie e parafarmacie saranno aperte anche nel week - end

- I mercati saranno consentiti nei giorni settimanali



Precisazioni utili.

Qualche domanda che ci sta arrivando in redazione a proposito di alcuni punti del decreto che risultano poco chiari.



1) A proposito dell’autocertificazione (scaricalo qui) nell'ordinanza si legge che bisogna evitare gli spostamenti in entrata e in uscita dai territori nonché all’interno dei medesimi territori. L'autocertificazione insomma va fatto ogni volta che si esce fuori dal proprio Comune.



2) Quando si può uscire? Come detto per comprovate esigenze lavorative o per “motivi di salute“, non certo per una cena fra parenti o amici. Ovvio che è necessario avere con sè l’autocertificazione.



3) E la spesa? Essenzialmente va fatta nei luoghi più vicini al proprio domicilio.



4) Chi deve spostarsi tutti i giorni in luoghi diversi non deve ogni giorno firmare una nuova autocertificazione: ne basta una, spiegando con precisione la motivazione lavorativa e specificando che è quotidiana.. Se viene dimenticata a casa, nell'eventualità di un controllo da parte delle forze dell’ordine, la compilazione viene fatta sul momento.



5) E chi trasgredisce? Rischia l’arresto con reclusione fino a tre mesi più un’ammenda di 206 euro.