Coronavirus, salgono a 19 i contagi: nessuno in condizioni preoccupanti

Liguria - "Sono 19 i tamponi risultati positivi in Liguria. Ai 16 comunicati ieri se ne aggiungono 3, tutti nel cluster di Alassio. A questi se ne potrebbero aggiungere 2 che sono in attesa di riscontro: si tratta di un minore ricoverato al Gaslini, parente di un caso già noto, e di una persona già ricoverata, sulla quale è stato fatto il tampone in via precauzionale, visto che non reagisce alle normali cure. Si tratta di un approfondimento, un'indagine ad ampio spettro. Di fatto siamo di fronte a una evoluzione che ritengo positiva: poter ragionare su due sole aree significa che abbiamo tracciato la filiera in maniera corretta e che possiamo sperare di non avere sorprese. Se ci saranno nuovi positivi sapremo da dove vengono e come comportarci". Lo ha spiegato il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, nel corso della conferenza stampa con la quale ha fatto il punto sull'emergenza coronavirus sul territorio regionale, affiancato dall'assessore alla Sanità, Sonia Viale, e dal commissario di Alisa, Valter Locatelli.



"La buona notizia - ha proseguito Toti - è che sono tutti casi originati dai medesimi casi già noti: o dall'area di Alassio, dal cluster ben noto, o dal caso spezzino che è ricoverato agli Infettivi del Sant'Andrea. Non ci sono ulteriori focolai in Liguria e pertanto nelle ore a venire in accordo col ministero della Salute e con il governo vedremo di ragionare su quali provvedimenti mantenere per la prossima settimana e quali potrebbero invece essere rimosse. Come criterio utilizzeremo l'evolversi della situazione clinica e medica sino all'ultimo momento, quindi decideremo domenica stessa, per esempio per quel che riguarda le scuole. Domani e dopodomani, d'altronde, ci attendiamo ancora sviluppi da questi due cluster".



Il caso più complesso, come ha ribadito Toti, è quello del contagio avvenuto nei due alberghi di Alassio, ma nessuno dei casi di coronavirus in Liguria è in condizioni preoccupanti. Le sorveglianze attive nelle Asl liguri sono: 26 in Als 1, 242 in Asl 2, 51 in Asl 3, 44 in Asl 4 e 217 in Asl 5, per un totale di 580 persone in quarantena in Liguria.