Coronavirus, la Liguria rimane in arancione. Firmata la nuova ordinanza

Liguria - Un'altra settimana almeno in zona arancione. Nessuna modifica per la Regione Liguria che all’indomani del nuovo Dpcm era stata classificata in zona gialla” salvo poi salire al livello superiore una settimana più tardi. Il ministro della Salute Roberto Speranza ha infatti firmato la nuova ordinanza che si limita a rinnovare fino al 3 dicembre (salvo ulteriori declassamenti) le misure già assunte per Calabria, Lombardia, Piemonte, Puglia, Sicilia e Valle d’Aosta, cioè le prime regioni a diventare arancioni o rosse lo scorso 6 novembre.



Per ora è così, con i dati alla mano e la prudenza nei commenti e nelle considerazioni perché l'obiettivo è quello di non sbagliare modi e tempi così da riaprire i locali e tutto ciò che è oggi obbligatoriamente chiuso, in modo corretto e, soprattutto, durevole. L’allentamento delle restrizioni oggi in essere potrebbe arrivare tra una settimana o magari prima del weekend dell'Immabolata quando è molto probabile che sarà varato un nuovo aggiornato dpcm.