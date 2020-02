Coronavirus, l'ordinanza regionale: "Mercati consentiti, restrizioni per le fiere"

Liguria - Ultimata la cabina di regia, la Regione Liguria ha emesso l'ordinanza 'Misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19', sulla base di alcune richieste di chiarimenti formulate da Anci Liguria. Il documento è stato inviato a sindaci e prefetti e sostanzialmente sintetizza i comportamenti che dovranno essere tenuti relativamente agli eventi pubblici. E' stata infatti disposta la sospensione di tutte le manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico, di qualsiasi natura: questo assunto sta alla base dell'ordinanza.



Isolando i vari settori, si entra meglio nel dettaglio. Per quel che concerne gli eventi sportivi, ribadendo il concetto espresso ieri dall'assessore allo sport Ilaria Cavo, è consentita l'ordinaria attività sportiva, purché non acquisti i connotati delle manifestazioni pubbliche (tornei, eventi, gare con presenza del pubblico) ovvero è consentita la gestione degli impianti sportivi pubblici e privati riservandone l'utilizzo alle attività che dovranno, però, essere svolte a "porte chiuse" senza presenza di persone non impegnate direttamente nelle attività sportive. Per quel che concerne le fiere e i mercati, sono consentiti i mercati rionali e comunali, ovvero le attività commerciali svolte ordinariamente. Le fiere, in quanto manifestazioni pubbliche che comportano afflusso prevalente di persone provenienti da località diverse, sono soggette, viceversa, alle restrizioni dell'ordinanza regionale. Ci sono poi le funzioni religiose e laiche che potranno essere celebrate soltanto alla presenza dei parenti stretti: sotto questo profilo l'ordinanza rimanda direttamente alla direttiva della Conferenza Episcopale Ligure riguardo alla normazione delle attività della religione cattolica.



Nella seconda parte del documento si fa invece riferimento alla sospensione dei servizi educativi dell'infanzia e delle scuole di ogni ordine e grado, nonché della frequenza delle attività scolastiche, universitarie e di alta formazione professionale e dei percorsi di istruzione e formazione professionale, salvo le attività formative svolte a distanza e quelle relative alle professioni sanitarie ivi compresi i tirocini. Una raccomandazione in particolare, riguarda la stretta osservanza di quanto disposto nella ordinanza riguardo agli Asili nidi, scuole per l'infanzia e scuole di ogni ordine e grado sia pubbliche che private. Infine l'ultima raccomandazione ai sindaci: in caso di "sorveglianza obbligatoria" dovranno attenersi alle indicazioni dell'Ufficio igiene della Asl territorialmente competente, ovvero agiscano in stretta relazione con il medesimo ufficio igiene.