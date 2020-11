Coronavirus, l'appello dei medici: "Emergenza posti letto nei reparti". Sature 19 regioni

Liguria - E' emergenza per i posti letto nei reparti ospedalieri internistici. Dal confronto, regione per regione, dei posti letto nel 2018 e quelli attivati nel 2020 con l'attuale numero dei ricoveri Covid-19, emerge "un quadro drammatico": il Piemonte è saturo al 191%, Valle d'Aosta al 229%, Lombardia al 129%, Liguria al 118%, Lazio al 91%, Campania all'87%. Solo Molise e FVG sono sotto la soglia di occupazione del 40% (34%). Di fatto secondo l'Anaao-Assomed, maggiore sindacato dei medici ospedalieri, sono in allarme sono 19 regioni rileva l'Anaao-Assomed, maggiore sindacato dei medici ospedalieri. Le situazioni meno gravi? Almeno sino ad ora Emilia Romagna 66%, Toscana 66%, Veneto 64%, Umbria n60%, Calabria 54%, Basilicata 52%, Marche 49%, Sardegna 44%, Molise 34%, Friuli Venezia Giulia 34%.



"Gli ospedali sono ormai prossimi al collasso a causa della carenza di personale sanitario e del gran numero di pazienti Covid che continuano ad arrivare nei nostri reparti". Lo afferma il presidente della Federazione dei medici internisti (Fadoi), Dario Manfellotto, commentando all'agenzia Ansa l'analisi dell'Anaao-Assomed sull'occupazione dei posti letto in ospedale in questo momento della pandemia da Covid 19. "una probabile conseguenza sarà la crescente difficoltà a ricoverare e garantire gli standard qualitativi di cura per i malati cronici riacutizzati non Covid" - assicura Manfellotto.