Coronavirus, i casi in Liguria sono 46, cinque nello Spezzino

Liguria - Sono 46 i casi positivi al nuovo coronavirus ad oggi in Liguria. La conferma arriva dalla Regione che in collaborazione con Alisa in questi minuti ha trasmesso i dati aggiornai della situazione che conta 32 ospedalizzati - di cui sei in terapia intensiva - nove più di ieri e uno in più in terapia intensiva. Sono invece 14 i pazienti domiciliati (3 più di ieri in ASL 4).



Come comunicato in tarda mattinata da ASL 5 i casi nella nostra provincia sono quindi saliti a 5, mentre i pazienti in sorveglianza attiva sono 63 sui 573 totali. Gli altri casi positivi sono così suddivisi: 6 nell'Asl 1, 9 nell'Asl 2, 10 al San Martino e 2 al Galliera.