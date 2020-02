Coronavirus e donazioni di sangue in Liguria, la Regione fa il punto

Liguria - "Il rischio di trasmissione trasfusionale di SARS-CoV-2 ad oggi non è documentato. Pertanto si invitano i donatori a presentarsi a donare nelle sedi ospedaliere e nelle Unità di raccolta associative con la precauzione di comunicare, preventivamente alle stesse, la comparsa di sintomi quali raffreddore, tosse e febbre superiore o uguale a 37.5°C. Tutto il personale addetto alla raccolta continuerà a svolgere una accurata valutazione anamnestica al fine di intercettare i profili a rischio. A tutti i donatori verrà fornita adeguata informazione al fine di evitare accessi alla donazione in presenza di sintomi". Lo si legge nella nota diffusa in serata dalla Regione Liguria.



"Viene applicato il criterio di sospensione temporanea di 28 giorni dei soggetti a rischio o che sono transitati e hanno sostato dal 1° febbraio 2020 nei Comuni interessati dalle misure urgenti di contenimento del contagio. I servizi trasfusionali e le associazioni di volontariato, nel rinnovare l’invito alla donazione, sono sempre disponibili per chiarire dubbi o eventuali necessità", conclude la nota, anticipata in parte dei contenuti da quanto dichiarato nella conferenza stampa delle 19.00 dall'assessore regionale alla sanità Sonia Viale, che ha rimarcato l'importanza di continuare a donare: "Non ci sono emergenze, ma sappiamo che le sacche di sangue hanno una durata limitata nel tempo", ha osservato.