Coronavirus, call center dedicato inaugurato dal Gaslini

Liguria - E’ partito ieri il servizio di call center dell’ospedale Gaslini di Genova, hub regionale della rete sanitaria a supporto del sistema scolastico. Sono 52 le telefonate ricevute, con un tempo di attesa di pochi minuti. 37 sono quelle interrotte dagli utenti prima della risposta dell’operatore. Tra quelle prese in carico, da segnalare una della durata di circa mezz’ora, con l’intervento dei medici specialisti a disposizione, tra cui pediatri, infettivologi infantili e psicologi.

Sono invece 118 le prenotazioni di tamponi per oggi, nessuna delle quali relativa a bambini o adolescenti che avessero accusato sintomi a scuola. Si tratta quindi di casi segnalati dai rispettivi domicili. Di queste 118 prenotazioni, 65 sono relative alla Asl3, 18 alla Asl 4, 17 alla Asl1, 12 alla Als 5 e 6 alla Asl 2. I tamponi verranno effettuati nei 12 ambulatori dedicati diffusi sul territorio regionale.



Parallelamente al numero verde 800 936 660, è attiva anche la casella di posta scuolasicura@galsimni.org, che ieri, ha ricevuto 6 messaggi, tutti presi in carico dagli operatori e a cui è stata data risposta anche grazie alla consulenza degli specialisti.

Sul fronte del trasporto su gomma legato all’avvio dell’anno scolastico, i dati raccolti dai controlli effettuati dalle aziende sia nella fascia del mattino che in quella del pomeriggio, hanno confermato che la maggior parte dei mezzi è rimasta sotto la soglia dell’80% di carico, e solo alcune corse hanno sfiorato la soglia massima definita dalle linee guida nazionali. Sul trasporto ferroviario invece risulta ancora un ampio margine sulle carrozze.