Consiglio comunale di stasera annullato, saltano anche le commissioni

Liguria - Alla fine si fermerà anche l'attività amministrativa. A seguito all’emergenza sanitaria e alle relative contromisure adottate anche in Regione Liguria, sono stati infatti bloccati i lavori del consiglio comunale della Spezia che si sarebbe dovuto riunire questa sera in seduta pubblica a partire dalle 21. Lo ha deciso in una riunione organizzata allo scopo, la Conferenza dei capigruppo riunitasi proprio stamattina a palazzo civico. Il provvedimento ufficiale emesso dal presidente del consiglio comunale Giulio Guerri è applicato anche per le commissioni consiliari avendo anch'esse carattere pubblico. Decisione diversa invece a Genova per le sedute del Consiglio regionale, in calendario per domani, martedì 25 febbraio, e dopodomani, mercoledì 26 febbraio che non saranno rimandate ma si svolgeranno a porte chiuse alla sola presenza della stampa. Sono invece sospese, fino a nuova e diversa comunicazione, le audizioni delle Commissioni e le Conferenze dei Presidenti di Gruppo con audizione di soggetti esterni.