Commemorata la figura di Guido Rossa, sindacalista ucciso dalle Br

Liguria - Sono passati quasi quarant'anni dall'omocidio che aprì la stagione del terrorismo rosso in Italia. Un omicidio avvenuto in Liguria. "Il sacrificio di Guido Rossa - ha detto il Presidente Toti all'Ilva alla commemorazione dell'operaio sindacalista ucciso dalle Brigate Rosse il 24 gennaio 1979 - è uno dei momenti della nostra storia in cui si è rinnovato il patto che ci tiene insieme come comunità nazionale. Dopo i due anni più violenti dell'offensiva terroristica, questo paese attraverso questa figura ha ritrovato la consapevolezza che non c'era nessuna violenza che fosse giustificabile, che non c'era un'ideologia, uno scopo che potesse lacerare il nostro paese fino a giustificare la violenza. In quel momento si è rinnovato il patto sociale che ci ha fatto sconfiggere forse l'ultimo vero periodo cupo, buio di questo paese in cui le armi hanno preso il posto della parola".