Coldiretti consegna oltre 2 tonnellate di cibo alle famiglie bisognose della Liguria

Liguria - Parmigiano Reggiano, salumi, pasta, latte, legumi, passata di pomodoro, pasta, miele e molto altro: è il cibo 100% Made in Italy che si trova all’interno delle strenne della solidarietà che Coldiretti Liguria consegnerà alle persone in difficoltà su tutte e quattro le province.



“Questi due mila kg di prodotti - spiegano Gianluca Boeri, presidente di Coldiretti Liguria, e Bruno Rivarossa, delegato confederale - si sommano alle derrate alimentari raccolte in queste settimane grazie alla Spesa sospesa nei mercati di Campagna amica e ai 17mila kg di pasta che già hanno raggiunto le associazioni su tutto il territorio regionale. Un aiuto concreto che Coldiretti con Campagna amica vuole dare sul territorio e a livello nazionale poiché sono oltre 4 milioni i bisognosi in Italia, oltre 66 mila solo in Liguria, che nelle feste di Natale sono costretti a chiedere aiuto per il cibo a causa della crisi economica legata al Covid. Si tratta della più grande offerta gratuita di cibo mai realizzata dagli agricoltori per aiutare a superare l’emergenza economica e sociale provocata dalla diffusione del Coronavirus e dalle necessarie misure di contenimento, ma il nostro obiettivo è far sì che questa esperienza non resti limitata a tale occasione ma diventi un fenomeno strutturale. Vogliamo ringraziare la SGM di Genova per l’aiuto nello stoccare e smistare la donazione di generi alimentari”.