Coesistenza uomo-lupo, la Regione Liguria ci mette un milione

Liguria - Un milione di euro da Regione Liguria per il progetto sulla coesistenza uomo-lupo. Ad annunciarlo è l’assessore all’Agricoltura, Stefano Mai. “Nel 2018 abbiamo aderito al Progetto europeo LIFE WolfAlps 2.0. Su un importo complessivo di 8 milioni di euro – spiega - ci siamo aggiudicati 650mila euro di fondi. A questi aggiungeremo circa 400mila euro di investimento in risorse umane”. Il progetto prevede attività di coordinamento internazionale per l’intero arco alpino, anche oltre frontiera, in modo da intervenire con azioni finalizzate al miglioramento della coesistenza tra lupo ed attività umane. Scopo delle iniziative è gestire la presenza del lupo attuando azioni coordinate su tutto il territorio. “Il nostro obiettivo – prosegue l’assessore Mai - sarà quello di migliorare la convivenza tra uomo e lupo, un animale che si sta diffondendo sempre più, mettendo a serio rischio le nostre aziende zootecniche. Dopo decenni di assenza di questo predatore, i pastori avevano perso l'abitudine di conviverci e quindi l'impatto è stato traumatico. Tuttora risulta essere uno dei principali problemi che riscontrano i nostri allevatori. Ci impegneremo, quindi, nel ridurre l'impatto sull'allevamento del bestiame, implementando approcci e metodi preventivi efficaci, oltre ad aumentare la conoscenza del lupo tra cacciatori, pastori, comunità locali e cittadini”.



Grazie a questo progetto, sarà anche monitorato con attenzione il fenomeno delle ibridazioni. “È nostra intenzione effettuare una puntuale rilevazione e controllo degli eventi di ibridazione con cani inselvatichiti – conclude l’assessore Mai – Questo fenomeno è sempre più diffuso e ci preoccupa perché ha come unico risultato quello di perdere la purezza della specie lupo”.