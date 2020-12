Cna Liguria: “Massima disponibilità e supporto alla campagna vaccinale”

Liguria - “Parte da oggi la campagna di vaccinazione nazionale contro il Covid-19: la nostra speranza contro la pandemia -. Commenta il presidente Cna Liguria Massimo Giacchetta -. Cna Liguria e tutte le sedi territoriali della nostra Confederazione sono pronte a mettere a disposizione spazi e supporto per la realizzazione della campagna, qualora fosse necessario. Siamo tutti chiamati a fare la nostra parte in questa battaglia e, nel nostro piccolo, siamo pronti a dimostrare il nostro impegno organizzativo e informativo”.



“Durante questi difficili mesi la nostra Associazione ha svolto un ruolo attivo di supporto a imprenditori e artigiani in relazione alle misure di ristoro, alle limitazioni anti contagio e alla gestione stessa dei casi positivi nelle aziende. La nostra economia potrà risollevarsi solo grazie alla campagna vaccinale. Abbiamo oggi una speranza e il nostro dovere è farla crescere tutti insieme” conclude Massimo Giacchetta, Presidente Cna Liguria.