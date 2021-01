Clima, i giovani di Friday for future annunciano un mailbombing verso il consiglio regionale

Liguria - "Domani, lunedì 25 gennaio il consiglio regionale inizierà a trattare il Recovery fund in Liguria: non accettiamo che solo il 5,4% venga destinato alla transizione ecologica. Le linee guida europee parlano del 37% affinché la crisi ambientale e climatica venga trattata come una priorità; noi giovani di questa Regione non accettiamo compromessi e vogliamo che questo tema venga affrontato con il massimo impegno tenendo conto che la decisione avrà conseguenze soprattutto sulle nostre vite". Così i giovani di Fridays for future Liguria annunciano la loro prossima iniziativa.



"Oggi, domenica 24 gennaio, dalle 14 e fino a lunedì tutti noi manderemo lo stesso messaggio attraverso un mailbombing: 'Vi chiederemo di prendere le decisioni migliori che potete in merito al Next Generation EU tenendo conto che sarà la prossima generazione, e quindi noi, a pagare le conseguenze di queste scelte.

Potete fare meglio di così'".