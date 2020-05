Cisl e Cisl Fp Liguria: “Alisa deve avere un ruolo di coordinamento, non di commissariamento”

Liguria - “Alisa deve avere un ruolo di indirizzo e coordinamento e non di commissariamento. Ci sono dei direttori generali nelle ASL e nelle aziende ospedaliere che devono avere la possibilità di lavorare, giusto che ci sia una figura in grado di fare regia ma riteniamo che si debbano lasciare operare i direttori generali che saranno poi giudicati in base agli obiettivi che avranno raggiunto”. Lo spiegano in una nota il segretario generale Cisl Liguria Luca Maestripieri e il segretario generale Cisl Funzione Pubblica Liguria Gabriele Bertocchi.