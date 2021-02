Cisl, Maestripieri: "Bene risultati dal patto del turismo, ora priorità ai vaccini"

Liguria - "Abbiamo fatto la scelta giusta, come Cisl e come categoria del turismo Fisascat Cisl chiedendo, anni fa, il Patto per il turismo alla Regione. Abbiamo fatto la scelta giusta anche a chiederne la revisione e a concordare con l’assessore al Turismo Gianni Berrino quelle modifiche che meglio lo adattassero alla contingenza della pandemia. Le oltre 3 mila assunzioni e le 1500 domande per una erogazione di 8 milioni di euro, risultato dell’ultimo bando rappresentano l’evidenza di un provvedimento utile alle imprese e ai lavoratori del settore". Lo dice il segretario generale Cisl Liguria Luca Maestripieri. "Certo, ora la situazione si fa sempre più difficile - prosegue Maestripieri -. Bisogna accelerare la campagna vaccinale, lo dico alla Regione, ma soprattutto al Governo che deve acquistarli e inviarli. Questo brutto momento non potrà terminare fino a quando la maggior parte della popolazione, e non solo quella anziana, non sarà vaccinata. Non sappiamo quando potremo ripartire, ma sappiamo che dovremo farlo con l’acceleratore pestato al massimo per captare il turismo nazionale e, se possibile straniero (la Francia, serbatoio di visitatori per la Liguria, è in condizioni ben più gravi di quelle italiane). Lo scatto alla ripartenza sarà fondamentale. Bene l’idea dei nuovi spot, che attendiamo di vedere sulle reti televisive nazionali, ma serve ancora altro: investimenti in promozione sul territorio e ulteriori misure per permettere alle aziende turistiche di non partire zoppicando".

«In questa rivisitazione del Patto del Turismo abbiamo contribuito a costruire con la Regione anche un’importante misura di politica attiva quale lo smart-training, che ha garantito un sussidio ai lavoratori stagionali completamente scoperti, permettendo loro di mantenere la qualità professionale e di vederla certificata - conclude il segretario generale Cisl Liguria -. In questi giorni abbiamo svolto nuovi incontri per riconfermare sia i bonus assunzionali sia lo smart-training, migliorandoli ulteriormente