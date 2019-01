Ciclovia tirrenica, nuovo bando per la messa in sicurezza delle ciclabili

Liguria - Regione Liguria ha varato un bando da oltre 360 mila euro per il miglioramento e il potenziamento della sicurezza delle piste ciclabili. Possono partecipare, a partire dalla prossima settimana, i comuni della regione che superino i 20mila abitanti e siano inclusi nel percorso della Ciclovia tirrenica.

“Si tratta – spiega l’assessore alle Infrastrutture Giacomo Giampedrone – di fondi per aumentare la sicurezza dei diversi percorsi ciclabili e, quindi, di tutti i fruitori delle piste ciclabili. Questi fondi rappresentano una grande opportunità – aggiunge Giampedrone - che speriamo possa essere colta dai comuni per rendere ancora più funzionali queste infrastrutture a grande valenza ambientale e turistica”.

“Si tratta di un’iniziativa separata ma parallela al grande progetto della Ciclovia tirrenica per cui il Ministero – conclude Giampedrone - è pronto a stanziare i fondi per Liguria, Toscana e Lazio”.