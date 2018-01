Ci sono più batteri nelle noccioline di un bar o in un water?

Liguria - L' Evening Standard di Londra ha compiuto un giro ufficiale di sei bar londinesi, prelevando campioni delle noccioline gratuite che vengono poste nelle ciotole durante gli aperitivi. Le analisi che sono emerse hanno rilevato che quattro su sei contenevano enterobatteri presenti anche nelle feci. No, non è uno scherzo, anche se sembra surreale che in un barattolo di noccioline sia più pericoloso di una tavolozza di un water.



Effettivamente, se ci ragioniamo su, a chiunque entri in un bar, senza essersi lavato le mani, può venire la tentazione di prendere una manciata di arachidi dal barattolo nel banco per mangiarle. Pensate ora a questa operazione compiuta ogni giorno diverse volte da più persone. Senza contare che poi, spesso e volentieri, quelle noccioline sono le stesse usate il giorno prima e riciclate per quello successivo.



Perché queste osservazioni? Innanzitutto è una cosa che non tutti sanno, poi serve anche per ricordarci di lavarci le mani più spesso che male non fa, né a noi né alle persone che abbiamo intorno.