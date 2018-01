Cernia viva nella teglia: il cuoco si commuove e la libera

E' successo a Camogli.

Liguria - Una cernia era già stata sistemata nella teglia, ma Riccardo Braghieri, cuoco di Camogli, si è accorto in tempo che era ancora viva e, commosso, l’ha fatta liberare in mare, non prima di averla battezzata “Marta”. L’uomo, ancora commosso, ha commentato con queste parole la scena che si è trovato davanti una volta rientrato in cucina: «In cucina questa volta ci siamo impietositi tutti perché quella cernia sistemata in una pirofila ancora viva. Muoveva le branchie come se non volesse rassegnarsi alla morte. Era commovente, così tutti insieme abbiamo deciso: l’abbiamo affidata a un cliente che si è offerto di riportarla in mare».