Casi attivi e ospedalizzati, è sempre un saliscendi

Liguria - Un'altra giornata sulle montagne russe per i numeri spezzini relativi al coronavirus. Il dato degli ospedalizzati scende ancora di tre unità passando da 88 a 85, ma il numero dei casi positivi presenti nel territorio della provincia sale dello stesso valore, passando da 476 a 479. Resta invariato il numero dei pazienti ricoverati in Terapia intensiva, fermo a 8, mentre cresce ancora quello delle persone in sorveglianza attiva, balzato da 390 a 441, con un aumento pari a 51 individui. Si è attestato a 105, infine, il numero dei decessi.



A livello regionale il numero dei casi attivi è salito a 4.604 (65 più di ieri) a fronte di 28.181 test effettuati (1.236 più di ieri). I ricoverati sono 1.002 e in Terapia intensiva ci sono 105 persone, cioè 58 meno di ieri. In isolamento domiciliare ci sono 2.455 (80 più di ieri), i clinicamente guariti (asintomatici positivi e domicilio) sono 1.147 (43 più di ieri) e i guariti con due test consecutivi negativi sono 716 (46 più di ieri). I deceduti in Liguria dall'inizio dell'emergenza, infine, sono 866 (38 più di ieri).



I casi attivi per provincia

IMPERIA - 860

SAVONA - 611

GENOVA - 2.650

LA SPEZIA - 479

Altro/in fase di verifica 4



I pazienti ospedalizzati (e in Terapia intensiva)

ASL 1 - 163 (15)

ASL 2 - 161 (13)

Ospedale Policlinico San Martino - 209 (31)

Ospedale Evangelico - 55 (5)

Ospedale Galliera - 118 (7)

Ospedale Gaslini - 4

ASL 3 Villa Scassi - 152 (19)

ASL 3 Gallino - 4

ASL 3 Micone - 0

ASL 4 globale - 51 (7)

ASL 4 Sestri Levante - 51 (7)

ASL 4 Lavagna - 0

ASL 5 - 85 (8)



Soggetti in sorveglianza attiva

ASL 1 - 541

ASL 2 - 822

ASL 3 - 604

ASL 4 - 375

ASL 5 - 441

Liguria - 2.783