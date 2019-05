Case in Vendita a Genova: le migliori zone dove acquistare

Liguria - Genova è una delle città in Italia più affascinanti e ricche di storia. La città metropolitana, che conta circa seicentomila abitanti, trova le sue radici nelle Repubbliche Marinare; ed è il mare è il punto focale dell'economia di questa città. Il clima è quello tipico mediterraneo, con temperature medie piuttosto miti che si aggirano intorno ai 22° con una differenza di qualche grado se ci si sposta dalle zone più vicine alla costa verso quelle più all'interno.



La struttura di Genova è molto particolare; per tutto il suo territorio si alternano rilievi, anche importanti, a zone costiere che si affacciano sul Golfo di Liguria con una lunghezza, da est ad ovest, di quasi 250 km.



Queste caratteristiche fanno sì che la città annoveri paesaggi molto diversi tra loro.



Se state cercando casa a Genova e desiderate conoscere quali siano le zone considerate migliori dal punto di vista abitativo e paesaggistico, trovate di seguito un elenco delle aree più belle.



La suddivisione dell'area metropolitana di Genova

Genova è strutturata in nove Municipi. Essi sono attualmente così classificati:



1. Centro Est

2. Centro Ovest

3. Bassa Val Bisagno

4. Media Val Bisagno

5. Valpolcevera

6. Medioponente

7. Ponente

8. Mediolevante

9. Levante



Le zone migliori in cui acquistare casa a Genova

Questa guida intende offrire una panoramica sulle migliori aree in cui acquistare un appartamento o una casa. Occorre considerare, in tutti i casi, che ogni area ha le sue particolarità: ad esempio, i quartieri centrali sono generalemente adatti ad acquisti per uso investimento, mentre le zone residenziali sono più consone ad abitarvi più stabilmente.



Elenchiamo di seguito i quartieri più belli ed amati di Genova.



Albaro

E' situato nel Municipio VIII ed è unanimamente considerato il miglior quartiere di Genova; è chic ed offre un panorama suggestivo perchè si estende su un altopiano, e gode di una vista sul mare molto particolare. Ospita il famoso Borgo di Boccadasse, che garantisce un accesso al mare "privilegiato". Da un lato, l'aspetto del borgo antico non è cambiato nel tempo, perchè le casette piccole e a tinte chiare sono le stesse di una volta; dall'altro, si tratta di un agglomerato molto vivo, in cui si svolgono le attività dei pescatori e sono presenti attrattive commerciali e turistiche, molto in voga sia tra i villeggianti che tra gli autoctoni.



Centro Storico

Il centro storico di Genova è molto suggestivo, con le sue strade strette che hanno origini risalenti al Medio Evo. I famosi vicoli sono denominati caruggi ed confluiscono in piccole piazze su cui si ergono imponenti Basiliche- tra cui troviamo la più famosa, quella di San Lorenzo. Il Centro Storico si percorre prevalentemente a piedi, ed è ricco di antiche botteghe, di storia, di colori e odori caratteristici.



Il prezzo degli appartamenti può essere vario a seconda della tipologia di immobile, e parte dai 2200 euro al metro quadro a salire.



Nervi

Si trova nel Municipio IX (Levante). E' un quartiere molto fascinoso, d'altri tempi, molto elegante, ricco di architettura, in cui si trova un importante Polo Museale. Una delle particolarità di questo quartiere, è quella di avere più climi a seconda delle cosiddette "microaree"; si passa dal clima marino, al collinare, a quello montano, per finire con quello boschivo man mano che, dalla costa, si procede verso l'interno. Nervi ha un fascino esclusivo ed è il sogno abitativo di molti; il prezzo medio degli immobili al metro quadrato si aggira intorno ai 3200 euro.



Castelletto

È ubicato nel Municipio I e gode di una invidiabile vista panoramica che, dalla posizione collinare, guarda verso il centro storico. Anticamente, il quartiere era sede di un forte che, nel tempo, è stato distrutto e riedificato più volte.



Castelletto è famoso per la vista panoramica del Belvedere Montaldo, con l'elevatore pubblico da cui si ammira la Spianata di Castelletto. Bellissimo ed elegante è il piccolo chiosco in stile liberty della stazione di arrivo dell'ascensore.



Abbiamo visto che il prezzo medio delle case in vendita a Genova si aggira mediamente intorno ai 2000 euro al metro quadrato. In questo quartiere, questo scende leggermente al di sotto e si mantiene sui 1900 euro al mq. In quest'area è possibile trovare appartamenti, anche signorili, con una metratura piuttosto ampia, e che hanno un costo medio più contenuto rispetto ai quartieri più eleganti e centrali di Genova.