Capodanno a Genova, oltre 100mila i presenti

Sette persone sono finite in ospedale a causa dei botti.

Liguria - Sono state quasi centomila le persone che hanno atteso lo scoccare della mezzanotte a Genova. Oltre ai genovesi tanti i turisti che hanno scelto di passare le feste nel capoluogo ligure in attesa del rientro a casa. Oltre a piazza De Ferrari esaurita per il concerto degli Ex Otago, da registrare affluenza anche al Porto Antico dove c’era il tendone di Circumnavigando Festival e al Ducale per le mostre di Merello e Picasso.



Sono sette le persone che hanno avuto bisogno di cure a Genova e provincia per ustioni e lievi traumi causati dai botti: tra queste c’è una ragazza di 17 anni che è dovuta ricorrere alle cure del pronto soccorso Villa Scassi per un trauma sonoro causato dallo scoppio di un petardo. Tra le persone che sono state medicate anche un uomo di 39 anni che si è ustionato alla mano sul lungomare di Arenzano a causa di un fumogeno, ne avrà per una decina di giorni. Mentre un ragazzo di 30 anni ha riportato un ustione guaribile in 20 giorni ad una mano. Numerosi sono stati anche gli interventi del 118 per abuso di bevande alcoliche e gli interventi dei vigili del fuoco per i roghi ai cassonetti.