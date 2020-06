Cambia il bollettino regionale, aggiunti i dati sugli asintomatici

Liguria - "I dati si stabilizzano anche in apertura del Paese e per il momento non ha inciso sul'andamento dei contagi. Da oggi parte anche sperimentazione di Immuni, non abbiamo ancora i dati di quanti la abbiano scaricata perché è gestito a livello nazionale". Questo il breve commento del presidente della Regione Liguria Giovanni Toti che ha illustrato le novità del bollettino giornaliero: "Sono stati inseriti i dati relativi al numero dei asintomatici e sintomatici con il dettaglio rispetto al giorno precedente". Il presidente ha poi passato la parola all'assessore alla Sanità Viale annunciando anche che fin da questa sera interverranno i sindaci dei Comuni liguri per discutere della ripartenza.

"Oggi una giornata importante e di trattative - ha esordito Viale - per il comparto dei medici e della sanità in generale. E' il momento della condivisione con i sindacati per una distribuzione equa. Già da domani cominceremo con la distribuzione delle risorse dal Cura Italia. Si aggiungono anche delle risorse della Regione che mette a disposizione altri sei milioni. In base alle responsabilità diversi verranno fatti i relativi versamenti. E' stata anche una giornata di programmazione: domani ci sarà un incontro per la riapertura dei Cup, sospese da marzo. Stiamo procedendo allo smaltimento delle richieste rimaste in sospeso. Ci vuole prudenza e dobbiamo capire come fare queste nuove visite con cautela. Il personale esce da un periodo di grande impegno, ma è chiaro che ci debbano essere percorsi specifici".



In una nota arrivata pochi minuti prima del punto stampa Viale ha spiegato: "Si è svolta oggi in videoconferenza la prosecuzione degli incontri tra il vicepresidente e assessore alla sanità Sonia Viale e i rappresentanti sindacali del comparto sanità e dei sindacati medici per definire i criteri del riconoscimento al personale sanitario del maggiore impegno sostenuto durante l'emergenza Covid. L'incontro fa seguito ad altri momenti di approfondimento e richieste di verifiche da parte dei sindacati, alle quali l'amministrazione ha aderito".

"Riteniamo di essere arrivati a un accordo per il riparto dei 6,72 milioni assegnati alla Liguria dal decreto Cura Italia - ha detto Viale - che verrà formalizzato con delibera al fine di consentire alle singole aziende di distribuire le somme. Permangono delle perplessità sulla modalità del riparto dei 6,72 milioni da parte dei sindacati dei medici, posizione coerente con quella tenuta dagli stessi sindacati in altre regioni. Mercoledì prossimo proseguiamo con la riunione per il riparto dei 5,09 milioni assegnati, ma non ancora ripartiti sui bilanci delle regioni, dal decreto Rilancio e della quota messa a disposizione da regione Liguria che raddoppia le risorse del decreto Cura Italia