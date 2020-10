Branco di globicefali avvistato durante le riprese del docu-film “Bartleby”

Liguria - Una piacevole sorpresa nelle acque del Santuario dei Cetacei durante le riprese del docu-film sui mammiferi marini "Bartleby, la balena". Al largo dell'isola di Gallinara, i film maker di Artescienza sono stati protagonisti di un avvistamento sorprendente: un grosso branco di globicefali, conosciuti con il nome scientifico di Globicephala melas. Lo riporta l'Ansa.



Il progetto ha coinvolto i film maker in una serie di missioni in mare a bordo dell'imbarcazione dei ricercatori di Menkab - il respiro del mare spiegano gli organizzatori: "L'incontro con i globicefali è stata l'occasione per sperimentare forme di racconto originali, combinando la fiction con il linguaggio documentaristico; l'attrice Francesca Frassetto ha così interpretato la sua parte e interagito con questi straordinari animali selvatici. Co- protagonisti d'eccezione i globicefali, animali confidenti e socievoli, che hanno affiancato l'imbarcazione di Menkab per alcune ore e facilitato il lavoro della troupe" spiegano i film maker.