Braccialetto e steward, il mare in Fase 2

Liguria - All'ingresso in spiaggia, a numero chiuso, viene consegnato un braccialetto elettronico che ci avvertirà in caso ci trovassimo troppo vicini ad un altro bagnante. Il percorso dall'asciugamano al bagnasciuga non sarà più organizzato dalla necessità di non scottarsi i piedi trovando ristoro in qualche chiazza d'ombra durante il tragitto, ma piuttosto sarà un "corridoio d'alaggio" lineare che non incroci la traiettoria del vicino. Ci saranno degli steward pronti a farci rispettare le prescrizioni, forse in alcuni casi sarà obbligatorio indossare una mascherina, magari andando verso il chiosco per prendere un gelato da consumare poi alla nostra postazione.

Per adesso sono solo idee di massima, ma già oggetto di seria valutazione. Quella del braccialetto distanziatori è un'idea che Giovanni Toti ha già esplicitamente promosso, anche perché viene prodotto proprio in Liguria ed esce dalla mente dei ricercatori dell'Istituto Italiano di Tecnologia di Genova. Oggi i presidenti di Regione incontrano il ministro Boccia e sul tavolo c'è anche il discorso legato alla ripartenza del settore balneario. “Tutti i governatori sono d’accordo – annuncia Toti – nel chiedere assicurazioni al ministro di dare ampia autonomia alle regioni dal 18 maggio. In modo da consentire a ogni territorio la facoltà di scegliere come far ripartire il tessuto economico. Per quanto ci riguarda Regione Liguria si prepara da lunedì 18 alla riapertura di numerose attività, in attesa che da Roma arrivino le linee guida dell’INAIL”. Con il divieto di spostarsi dalla propria regione di residenza, i primi a poter sfruttare il via libera al ritorno sulle spiagge da Luni Mare e Ventimiglia saranno proprio gli stessi liguri.