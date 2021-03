Bonus Covid-19 per le famiglie, erogato il 70 per cento del fondo regionale

Liguria - Fabio Tosi del Movimento 5 Stelle ha presentato un’interrogazione, sottoscritta dal collega del gruppo, in cui ha chiesto alla giunta quanti Bonus emergenza Covid-19”, a valere sui finanziamenti Por Fse 2014- 2020 deliberati dalla giunta il 3 marzo 2020, sono stati erogati. Tosi ha ricordato che si tratta di un contributo a parziale copertura delle spese per l’acquisto di strumenti informatici, installazione fibra per lo svolgimento della didattica a distanza e per l’ulteriore strumentazione dedicata a studenti disabili.

L’assessore alle politiche sociali Ilaria Cavo ha ricordato che in una prima fase erano state deliberate positivamente 12 mila.973 posizioni e che Filse ha preso atto il 23 dicembre di 5.355 rinunce. Cavo ha rilevato che è stato dato un ulteriore tempo rispetto a quello inizialmente previsto, dopo di ché sono scattate le graduatorie successive per poter andare a scorrere sugli altri beneficiari. "Fino ad oggi – ha aggiunto - sono stati concessi da Filse ulteriori 4 mila 200 contributi e risulta erogato il fondo al 70 per cento delle pratiche pervenute. L’assessore ha quindi illustrato nel dettaglio i fondi messi a disposizione".