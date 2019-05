Bontà fuori provincia: domenica la festa della focaccia di Recco

Liguria - Domenica prossima tutta la città di Recco sarà in festa accogliendo le migliaia di turisti pronti ad invaderne vie e piazze per poter gustarsi quelle meraviglie gastronomiche che sono le focacce liguri, prima quelle “con e senza “(cipolle) e poi la “Recco”, la Focaccia di Recco col formaggio IGP. Una Festa particolare, in cui sono gli operatori economici che, per una domenica all’anno, la loro focaccia la regalano, un inno, un ringraziamento a questo grande prodotto ormai famoso in tutto il mondo tanto da essere inserito dal New York Times come motivazione nell’elenco dei 52 luoghi nel mondo da non perdere nel 2019. Fra “I places to go 2019” due sono in Italia: la Puglia e la Liguria con il Golfo Paradiso segnalando espressamente “la FOCACCIA DI RECCO specialità che recentemente ha ottenuto la certificazione I.G.P. riservata alle eccellenze gastronomiche”. Proveniente da fonte così autorevole, la notizia è stata ripresa a catena da una moltitudine tale di altre testate tanto che il nome della Focaccia di Recco è girato in tutto il mondo portando con sé anche la Liguria in generale.





“Anteprima” sabato 18 è l’iniziativa riservata agli allievi delle scuole primarie di Recco che prepareranno la loro prima focaccia col formaggio in pubblico e dopo la cottura la gusteranno quale merenda. Una iniziativa molto sentita che ogni anno ottiene un entusiasmante successo e che vuole rappresentare la continuazione di una tradizione.





La domenica 19 maggio, dalle ore 10.00 alle 12.00



Le focacce del mattino “con e senza” cipolle



apriranno le DISTRIBUZIONI GRATUITE



dalle 10,00 alle 11,30 in Piazza Nicoloso



Panificio Tossini di via Assereto, Panificio Moltedo G.B. di via Assereto, Panificio Tossini di via Roma,



dalle 10,00 alle 12,00 in via XX Settembre - Panificio Moltedo L. 1870,



dalle 10,30 alle 12,00 in via XXV Aprile e via Trieste - Panifici Tossini .





dalle ore 14,30 alle 18,00 tutti in coda per la FOCACCIA DI RECCO COL FORMAGGIO IGP



ore 14,30 alle 16,30 – in Piazza Nicoloso Panificio MOLTEDO G.B. di via Assereto



ore 14,30 alle 15,30 – in Piazza Nicoloso Panificio TOSSINI di via Assereto



ore 15,00 alle 18,00 – in Via Vittorio Veneto CONSORZIO Focaccia di Recco



ore 15,30 alle 16,30 – in Piazza Nicoloso Panificio TOSSINI di via Roma



ore 16,30 alle 17,30 - in via Trieste Panificio TOSSINI



ore 16,30 alle 18,00 - in via XX Settembre Panificio MOLTEDO L. 1870



ore 17,00 alle 18,00 – in via XXV Aprile Panificio Tossini





E poi le SFIDE … momenti di puro divertimento. ISCRIVETEVI!!!



ESPERIENZE MEMORABILI.



La SCIANKA: 5 appassionati (estratti fra gli iscritti)



si sfideranno nel mangiare più rapidamente possibile 300 grammi di focaccia normale e focaccia con le cipolle



Ore 11,30 Panificio Tossini di Via XXV Aprile SCIANKA NORMALE



Ore 12,30 Panifico Moltedo L. di via XX Settembre la SCIANKA CIPOLLE



Ore 13.30 in piazza Nicoloso NO LIMITS CHALLENGE



dieci “coraggiosi” estratti a sorteggio (centinaia le iscrizioni …)



si sfidano per divorare una Focaccia di Recco col formaggio IGP da un chilogrammo.



Record da battere 4 minuti e 19 secondi! DA NON PERDERE.





GLI EVENTI COLLATERALI



DUCATI VILLAGE Ospite eccezionale sabato 18 e domenica 19 in concomitanza della Festa di Recco, in piazza Nicoloso il Ducati Village, allestito per il Desmospring 2019. Ducati Owners Club, Showbike Moto GP e la DUCATI KIDS, bellissima pista con mini moto Peg Perego riservata più piccoli. Una festa nella Festa.



DAL CIV PROMOZIONI SPECIALI per gli ospiti della Festa della Focaccia nei negozi del CIV Recco, elegante centro commerciale aperto della riviera ligure di levante. Un’occasione per perdersi fra le vie dello shopping in Città.



MUSICA E BALLO con band al ritmo Swing, Country, ballo liscio e moderno con orchestra e musica dal vivo e disco dance con DJset e la Filarmonica di Recco che nel pomeriggio, partendo da Piazza del Comune, in un coinvolgente corteo musicale, accompagnerà i visitatori a spasso per la città attraverso tutti i punti di distribuzione della Focaccia di Recco IGP.



IL TRENINO DELLA FESTA Il mitico e richiestissimo “trenino della Festa” con passaggio gratuito per un giro turistico della Città e prendere conoscenza della localizzazione dei vari punti di distribuzione.



AREA BIMBI con giochi attrezzati e trucca bimbi. MERCATINI per tutti i gusti: Antiquariato, Libro usato, “E cose faete da mi”, Prodotti e sapori locali. CHESS&CHEESE, scacchi per tutti.



Richiamati dal profumo della Focaccia di Recco, in mattinata per le ore 11,30 circa arrivo anche dei partecipanti del MOTORADUNO d’eccellenza del TIGULLIO organizzato dal Moto Club Rapallo A. Olivari.





WEEK END DELLA FESTA



Per chi deciderà di godersi il week end per meglio vivere l’atmosfera della Festa, per i pernottamenti due le strutture alberghiere parte del Consorzio, Hotel La Villa della Manuelina e Hotel Da O Vittorio dell’omonimo ristorante.



Al sabato sera ampia scelta nei ristoranti consorziati dove, a conferma della fama di Recco come “Capitale gastronomica della Liguria”, si potranno scoprire i piatti più tipici della tradizione ligure.





Il Consorzio della focaccia di Recco col formaggio con le 15 aziende consorziate ha ottenuto il 15 gennaio 2015 la registrazione della tutela europea I.G.P. (Indicazione Geografica Protetta) ponendola tra i 290 prodotti d’eccellenza che rappresentano l’Italia nel mondo. La Focaccia di Recco col Formaggio IGP si trova ad oggi solo nelle attività consorziate:



Ristoranti a Recco: Alfredo – Angelo - Da Lino – Da ö Vittorio – Del Ponte - Manuelina – Vitturin – Focacceria Manuelina. Panifici a Recco: Panifici Tossini – Panificio Moltedo G.B. – Panificio Moltedo Luisa;



Ristoranti a Sori: Edobar – Il Boschetto – Focacceria Tossini. Asporto a Camogli: Revello.