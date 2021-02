Bonsignore: "Contro la variante inglese chiudere medie e superiori"

Liguria - “Sembra che la variante inglese abbia una capacità di diffusione molto elevata, anche se non sappiamo ancora se è in grado di aumentare la gravità della patologia. Ma l’alto tasso di contagiosità suggerisce l’opportunità di evitare momenti di aggregazione tra i giovani e mantenere la didattica a distanza per gli studenti delle scuole medie e superiori”. A proporlo è Alessandro Bonsignore, presidente dell’ordine dei medici della Liguria. "Finché non avremo gli anziani vaccinati la scuola sarà un problema, non tanto per la scuola in sé, ma per l’utilizzo dei mezzi pubblici, i momenti di aggregazione prima dell’entrata e dopo l’uscita, la merenda in compagnia senza mascherina. Tutte occasioni che possono contribuire a portare il virus nelle case. Non dico di chiudere materne ed elementari, ma almeno per medie e superiori, dove non è necessario che gli studenti vadano in classe, cerchiamo di controllare la situazione. Crediamo che non sia necessario un lockdown generalizzato”.