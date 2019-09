Biglietterie, stillicidio in corso: "Rivedere il contratto di servizio"

Liguria - "Nel silenzio più assoluto e nell’indifferenza totale le biglietterie delle linee liguri lentamente, ma neanche tanto, stanno chiudendo. Trenitalia è il nostro principale fornitore di servizi? O dovremmo chiamarli disservizi?". Se lo domandano il Comitato Pendolari Levante Ligure, il Comitato Difesa Trasporti Valle Stura ed Orba, il Comitato Pendolari Savona-Genova, il Comitato delle Cinque Terre e WWF-Italia-Liguria.



"Alle mail di protesta e/o di segnalazione le risposte sono sempre le medesime - lamentano -: vengono in maniera seriale e automatica snocciolati gli elenchi dei tabacchini aderenti alla vendita biglietti e segnalati il numero di macchinari aventi funzione (se funzionano!) di biglietteria. La chiusura delle biglietterie è fonte di disservizio, che di certo non contribuisce ad aumentare gli utenti, obiettivo dichiarato e messo nero su bianco dalla Regione Liguria nel Contratto di Servizio con Trenitalia. Le forze politiche tutte, si stanno rimbalzando le colpe. La politica si sta dimenticando del servizio pubblico su ferro, non ha sotto controllo il proprio fornitore di servizi, che con il monopolio totale della rete capillare ferroviaria sta inesorabilmente facendo ciò che vuole".



Per i comitati è il momento di passare al contrattacco: "Crediamo che il compito di proteggere i pendolari e tutti gli utenti da queste scelte scellerate sia in primis dell’assessore ai Trasporti Gianni Berrino, pertanto lo esortiamo a non subire evitando di appoggiare tali cambiamenti imposti dal colosso Trenitalia, ennesima dimostrazione della necessità di rivedere completamente le regole del Contratto di Servizio".