Biglietterie, i comitati: "Chiusura 'avallata' nel contratto"

Liguria - "La Regione afferma di non volere chiudere le biglietterie, ma nel contratto di servizio con Trenitalia c’è scritta un’altra cosa". Lo sostengono il Comitato Pendolari del Levante Ligure, Comitato Difesa Trasporti Valle Stura e Orba, Comitato pendolari SV-GE, Comitato delle Cinque Terre e WWF Italia Liguria, intervenendo ancora una volta sul tema della chiusura di cinque biglietterie in Liguria prevista da Trenitalia.

"L’assessore Berrino vuole fermare lo stillicidio che riguarda la chiusura progressiva delle biglietterie nelle stazioni ferroviarie delle linee liguri? Dichiara che “non c’è alcun avallo regionale a chiuderle"? Dichiara inoltre: “non sono d’accordo che le biglietterie chiudano e la Regione non ha deciso di chiuderne alcuna, né si è mai detta d'accordo o ha mai firmato qualsiasi intesa con Trenitalia in tal senso“. Siamo rincuorati da ciò. Un po’ meno se leggiamo il Contratto di Servizio stipulato peraltro per “soli” 15 anni".



I comitati riportano due stralci del documento. Quello in cui si legge che "allo scopo di rispondere in modo più efficace alle esigenze della clientela, nel corso degli anni 2018-2032 i diversi canali di vendita potranno subire successive modifiche/integrazioni" e quello in cui è scritto "al riguardo si rappresenta che il Piano Economico Finanziario, posto a base del presente Contratto, prevede un progressivo efficientamento dei costi riferiti al reticolo di vendita diretta ed un potenziamento dei canali di vendita alternativi".



"Questo - riprendono la parola i comitati - è quanto è scritto nel CdS che Lei ha avvallato, Egregio Assessore, in totale contraddizione, ci sembra, con quanto dichiara. Ci aspettiamo dalla Regione non solo interventi a difesa delle biglietterie coerenti con quanto dichiarato, ma la riscrittura delle regole alla base del Contratto di Servizio, che hanno tra le numerose conseguenze negative anche quella della chiusura delle biglietterie".