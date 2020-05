Liguria - "Il Frecciargento verrà ripristinato con l'avvio dell'orario estivo, il 14 giugno. Avevamo già chiesto informazioni a Trenitalia in merito alla mancanza del servizio dal 3 giugno. Concordo naturalmente sulla grande importanza del collegamento veloce mattutino per Roma per una regione come la nostra". Lo precisa l'assessore ai trasporti di Regione Liguria Gianni Berrino in risposta ai parlamentari liguri della Lega Edoardo Rixi, Flavio Di Muro e Stefania Pucciarelli