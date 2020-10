Bassetti: “Sul tampone Cristiano Ronaldo ha detto quello che in molti pensano”

Liguria - Il post di Cristiano Ronaldo contro il metodo dei “tamponi” per verificare la positività al Coronavirus ha scatenato molte e diverse reazioni. Tra queste arriva anche quella del virologo Matteo Bassetti, direttore della clinica di malattie infettive dell’ospedale San Martino di Genova, rilasciata all’AdnKronos: “Ha detto solo quello che in molti pensano, non condivido i termini volgari, ma penso che abbia rappresentato il sentimento di molti italiani. Il tampone è importante, ma stiamo per avere un Paese ingessato da questa strategia”.