Bassetti: "Apriamo al vaccino russo viste le limitazioni ad AstraZeneca"

Liguria - "Aprire al vaccino russo sarebbe ancora di più oggi una decisione di buon senso alla luce dell’ ultima decisione di AIFA di limitare il vaccino di AstraZeneca ai meno anziani". Così il dottore Matteo Bassetti lancia il proprio endorsement in favore del vaccino Sputnik sviluppato in Russia. Su Astra Zeneca e le sue limitazioni: "Una decisione peraltro difficile da comprendere, che è in contrasto con quanto stabilito dall’EMA e che metterà in ulteriore difficoltà la già precaria campagna vaccinale per gli anziani".