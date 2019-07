Banche e risparmiatori, Codacons si attiva per i risarcimenti

Liguria - Dopo la recente sentenza del Tribunale di Roma che ha riconosciuto il diritto al risarcimento di un risparmiatore danneggiato dalla banca, il Codacons lancia anche in Liguria una azione risarcitoria riservata ai piccoli investitori.

"Tutti i risparmiatori cui le banche abbiano venduto obbligazioni subordinate spacciandole per ordinarie, hanno diritto ad ottenere il rimborso dei soldi persi – spiega il Codacons – Ciò in virtù di una sentenza di pochi giorni fa del Tribunale di Roma, che ha accolto il ricorso di un risparmiatore cui Monte dei Paschi di Siena aveva venduto come ordinarie obbligazioni subordinate, operazione che portò nel 2017 alla perdita dell’investimento per effetto della conversione dei titoli in azioni della banca. Ora tutti i risparmiatori della Liguria cui siano state piazzate da Mps o altre banche obbligazioni subordinate spacciate per ordinarie, possono recuperare i soldi persi, aderendo all’azione lanciata dal Codacons". Informazioni alla pagina https://codacons.it/obbligazioni-subordinate-mps/