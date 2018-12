Aumentano i Comuni "ricicloni", ma la Liguria arranca ancora

La media regionale della raccolta differenziata è pari a un misero 48 per cento. Nello Spezzino si viaggia al 67 per cento. Follo tra i Comuni più performanti.

Liguria - La provincia spezzina è ancora e sempre di più saldamente al comando per quel che riguarda la percentuale di raccolta differenziata rispetto alle sorelle liguri.

Nello Spezzino, infatti, la quota è del 67%, mentre nella provincia di Genova non si va oltre il 41%, in quella di Savona si tocca il 58% e in quella di Imperia si arriva al 43%. E' quello che si evince dai dati della Regione Liguria, elaborati da Legambiente nel dossier presentato in occasione dell'Ecoforum Rifiuti 2018.



Dallo studio emerge anche che i Comuni "ricicloni" liguri sono passati da 63 a 100. I comuni ricicloni sono quelli che superano il 65% di raccolta differenziata. Sono quasi tutti savonesi i primi 10 comuni "rifiuti free" con una percentuale oltre l'80%. Al primo posto Rialto (Savona), 562 abitanti, che ha raggiunto l'88,3%. Bene anche Follo (che di abitanti ne ha oltre seimila), con l'83,7% nel 2017 e il 90,1% nel dicembre dello stesso anno.



In provincia di Genova, al primo posto Leivi (81,7%) mentre il capoluogo è al 34,2%. "La Liguria migliora ma c'è ancora molto da lavorare - dice Santo Grammatico di Legambiente Liguria - su quei 64 Comuni ancora al di sotto del 65% che doveva essere raggiunto 10 anni fa".

Positivo il bilancio della Regione: "Con la nostra legge sui rifiuti che sanziona chi non raggiunge certi livelli e premia chi lo fa - dice l'assessore Giacomo Giampedrone - siamo aumentati di 5 punti in media all'anno, nel 2018 andremo oltre il 50% di differenziata". La media regionale infatti è del 48%.