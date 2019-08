Attrezzature chirurgiche e foglietti illustrativi: quando le aziende pharma-biotech hanno bisogno di tradurre documenti scientifici

Liguria - I testi scientifici che accompagnano i farmaci e le attrezzature chirurgiche ricoprono un ruolo di primo piano per garantire la sicurezza e la salute del paziente.



Infatti, è fondamentale che gli operatori del settore possano accedere alle istruzioni per l’uso della strumentazione chirurgica, che è sempre più complessa e sofisticata. Allo stesso modo è importante che chi utilizza un farmaco, abbia la possibilità di consultare il foglietto illustrativo nella propria lingua, così da eliminare il rischio di incomprensioni che potrebbero danneggiare la sua salute.



Le agenzie di traduzione che come Global Voices si occupano di tradurre foglietti illustrativi e i documenti inerenti le attrezzature chirurgiche, hanno quindi una grande responsabilità e devono rispettare gli standard di eccellenza richiesti in questo settore.



La traduzione dei foglietti illustrativi richiesti dalle azienda farma-biotech

I testi che accompagnano un farmaco o un dispositivo medico vanno dalle etichette, alle istruzioni per l’uso fino al bugiardino del medicinale. Si tratta di testi che all’apparenza sono semplici, perché si rivolgono al paziente medio e questo deve comprendere senza troppe difficoltà come utilizzare e dosare il prodotto e quali sono le potenziali contrindicazioni.



In realtà dietro la semplicità di questi testi e della loro traduzione dall’originale, si nasconde un lavoro certosino per assicurare piena uniformità tra le traduzioni nelle diverse lingue e soprattutto il rispetto di precisi standard imposti a livello nazionale e internazionale.



A queste difficoltà si aggiunge anche quella di una legislazione in costante aggiornamento, che le agenzie di traduzione specializzate devono conoscere per adeguarsi alle novità normative.



La traduzione dei foglietti illustrativi deve poi superare il vaglio da parte dell’AIFA, l’Agenzia Italiana del Farmaco e solo una lunga esperienza in questo settore può scongiurare il rischio che i testi presentati dalle aziende pharma-biotech vengano rigettati dall’ente.



Le difficoltà legate alle traduzioni dei testi delle attrezzature chirurgiche

I documenti, le istruzioni e tutti i testi legati in qualche modo all’utilizzo delle attrezzature chirurgiche hanno il preciso scopo di informare adeguatamente il personale tecnico che dovrà usare la strumentazione chirurgica. Le traduzioni di questi testi devono essere adeguate allo scopo, eliminare ogni forma di incomprensione e quindi garantire la sicurezza del paziente.



Si tratta di una grande responsabilità e per questo motivo le aziende che operano nel settore medico si affidano solo ad agenzie di traduzione come Global Voices, che possono vantare anni di esperienza nel settore e che sono in grado di offrire standard qualitativi di vera eccellenza.



Queste agenzie specializzate pongono infatti la massima attenzione alla formazione dei traduttori professionisti che ricevono questo incarico. Global Voices si avvale dell’esperienza di linguisti specializzati nel settore farmaceutico e medico, che hanno un’esperienza pluriennale in questo settore e operano in ben 160 lingue.



Viene posta particolare attenzione anche alle procedure che caratterizzano ogni fase delle traduzione del testo. Le certificazioni dell’agenzia rappresentano un’ulteriore garanzia della professionalità del metodo di traduzione, che prevede un intero team al servizio del cliente e rigorose revisioni prima della consegna del testo finale.