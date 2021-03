Astrazeneca, Liguria sospende somministrazioni

Liguria - “A seguito della notizia della sospensione precauzionale da parte dell'Aifa del vaccino AstraZeneca, dopo un'interlocuzione con il ministro Speranza, Regione Liguria ha dato mandato alle Asl di sospendere per la giornata di oggi, lunedì 15 marzo, e di domani, martedì 16 marzo, le somministrazioni del vaccino AstraZeneca”. Lo comunica il presidente di Regione Liguria e assessore alla sanità Giovanni Toti.

L'EMA, Agenzia Europea del Farmaco, ha chiesto 24 ore per ulteriori valutazioni attualmente in corso: si attende il pronunciamento entro domani sera.

L'Aifa, in coordinamento con EMA, valuterà congiuntamente tutti gli eventi che sono stati segnalati e renderà nota tempestivamente ogni ulteriore informazione che dovesse rendersi disponibile, incluse le ulteriori modalità di completamento del ciclo vaccinali per coloro che hanno già ricevuto la prima dose.

“Si invitano i cittadini che hanno prenotato tramite il Medico di Medicina Generale (Personale scolastico, vulnerabili under 80, Polizia locale e Protezione Civile) – continua Toti - a non recarsi al proprio appuntamento nella giornata di domani, martedì 16 marzo. Non appena possibile verranno date indicazioni per il recupero dei turni”.

Nel frattempo proseguono senza interruzioni le vaccinazioni presso le Asl e Ospedali con i vaccini Pfizer-Biontech e Moderna.