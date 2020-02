Asti scrive al sindaco di Nanning che gli risponde: "Abbiamo bisogno di forniture anti-epidemia"

Liguria - Nei giorni scorsi l’assessore alla cooperazione internazionale Paolo Asti, ha inviato una lettera al sindaco di Nanning, città gemellata con La Spezia, per manifestare vicinanza e solidarietà al popolo cinese che sta vivendo un momento difficile causato dall’epidemia di corona virus. Un gesto molto apprezzato dall’amministrazione comunale di Ninning che ha trasmesso il messaggio anche sui principali network televisivi nazionali e sui media locali. Zhou Hongbo, sindaco di Nanning, ha inviato a sua volta una lettera in cui ringrazia l’amministrazione Peracchini per il gesto di vicinanza e lanciare un appello. Scarseggia oramai materiale medico e sanitario per far fronte all’emergenza. Sono quasi terminate le riserve di mascherine protettive e di altri indumenti atti alla protezione del personale sanitario. A tal fine l’amministrazione si attiverà per fornire tutto l’aiuto possibile, anche divulgando questa richiesta di aiuto invitando a contattare la Sig.ra Peng Jian, direttore di NNFAO alla mail irsnnfao@126.com, riferimento indicato dal sindaco di Nanning.



Paolo Asti

Assessore Comune della Spezia





Di seguito, il testo tradotto della lettera inviata all’assessore Asti.



Nanning, 9 febbraio 2020



Caro assessore Paolo Asti

ho l'onore e il piacere profondo di aver ricevuto la tua lettera di consolazione del 27 gennaio 2020, che abbiamo trasmesso immediatamente al popolo Nanning attraverso media tra cui Nanning TV. Il tuo incoraggiamento e consolazione hanno rafforzato la fiducia della nostra gente. Credo che, con il supporto della nostra città gemella, sia la Cina che Nanning vinceranno la battaglia per la prevenzione e il controllo dell'epidemia. L’epidemia di polmonite causata dal Coronavirus si è diffusa in Cina e persino nelle regioni del mondo, nel qual caso Nanning, capitale della regione autonoma del Guangxi Zhuang, ha un grande impatto a causa di una popolazione di 7,6 milioni e oltre 1 milione di persone migranti. Di gran lunga, Nanning ha adottato le misure più rigorose di prevenzione e controllo e ha mantenuto un alto livello di pressione sulla diffusione del virus allo scopo di riprendere la vita normale delle persone insieme al resto della Cina. Caro assessore Asti, Nanning ha appena fatto un passo nella fase più essenziale, più difficile e più critica della prevenzione e del controllo dell'epidemia. Dobbiamo supportare i nostri medici, infermieri e funzionari in prima linea con adeguate forniture mediche e, soprattutto, proteggere i nostri cittadini dall'infezione dal nuovo coronavirus. Pertanto, Nanning ha un grande bisogno di forniture anti-epidemia. Dobbiamo acquisire quante più risorse anti-epidemiche possibili attraverso canali multipli per colmare il divario. Per le ragioni sopra esposte, a nome del governo popolare municipale di Nanning, vorrei fare le mie cordiali richieste a voi e alla Spezia come segue:

1. Speriamo che La Spezia possa donare a Nanning una certa quantità di forniture anti-epidemia.

2. Se La Spezia non è in grado di effettuare donazioni dirette a Nanning, speriamo che La Spezia possa fornire fonti disponibili di forniture anti-epidemia e relativo canale di contatto per Nanning per acquistare le forniture via La Spezia o direttamente dalle fonti. Attualmente Nanning è a corto dei seguenti sei tipi di articoli: maschera N95 resistente ai fluidi, maschera chirurgica, occhiali protettivi medici, camice medico congiunto, visiera medica, copertura per stivale medica, che sono buoni da usare se soddisfano gli standard locali nella tua regione. L'ufficio per gli affari esteri di Nanning sarà pienamente autorizzato a gestire la comunicazione o l'acquisto dei suddetti articoli. Ancora una volta, accetta la mia gratitudine per aver condiviso la tua forza e il tuo supporto a Nanning in un periodo così difficile. Quando alla fine vinceremo insieme la battaglia contro il virus, credo che la nostra lotta comune rimarrà un punto di riferimento nelle nostre relazioni città-sorella.



Cordialmente tuo,

Zhou Hongbo, sindaco di Nanning