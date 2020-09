Associazione ligure propone a Miur stampa 3D per protezioni a basso costo

Liguria - “Mentre crescono le proteste di scuole e presidi sull’insufficienza delle forniture di mascherine da parte del Governo” Lo scrivono in una nota giovani, studenti ed esperti di tecnologia dell’associazione ligure Visionari che oggi al Ministro dell’Istruzione, Lucia Azzolina, proponendo un progetto che, anche in Liguria, potrebbe coinvolgere direttamente alunni e famiglie.

“Nelle prossime settimane molte scuole della Liguria rischiano di rimanere sprovviste di mascherine da destinare agli alunni, una situazione che imporrebbe alle famiglie della regione di provvedere autonomamente alle forniture per i propri figli con inevitabili costi a carico della collettività – spiegano dall'associazione Visionari – E’ stato tuttavia già realizzato il progetto “Visionari Makeit” che ha consentito di creare visiere protettive anti-Covid utilizzando la stampa 3D (visiere regalate ad ospedali e strutture sanitarie in tutta Italia) abbattendo i costi di produzione e utilizzando plastica derivata dall’amido di mais, a basso impatto ambientale ed estremamente versatile.

“Chiediamo al Ministro Azzolina di coinvolgere bambini, studenti e famiglie nella creazione di visiere protettive in 3D da destinare a quelle scuole dove si registrano carenze nelle forniture di mascherine, trasformando un obbligo di legge in una esperienza didattica e istruttiva – afferma Dario Piermatteo, segretario generale di Visionari- Mettiamo a disposizione la nostra tecnologia, la rete di stampanti 3D del nostro gruppo e il nostro know-how in materia per sostenere il settore scolastico in questa nuova sfida, e organizzare anche in Liguria corsi per docenti e famiglie in tutte le scuole della regione, finalizzati ad insegnare a costruire visiere “fai da te” a costi ridottissimi e con materiale ecologico”.