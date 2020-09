Assenze per patologie non Covid-19, ecco i moduli

Liguria - Sono disponibili, nella sezione modulistica della pagina del sito Alisa dedicata alla scuola, i modelli di autocertificazione per il rientro di alunni e/o operatori scolastici, nell’ambito dei servizi educativi dell’infanzia, nelle scuole di ogni ordine e grado e nei percorsi di istruzione e formazione professionali (IeFP), dopo le assenze non dovute a malattia oppure in malattie in cui il pediatra/medico non abbia ritenuto di dover prescrivere l’indagine molecolare (tampone) (delibera Alisa 320 dell’11 settembre 2020, allegato sub3).



Sono previsti i seguenti format di autocertificazione:



Autocertificazione per il rientro dell’alunno/ operatore scolastico nell’ambito dei servizi educativi dell’infanzia, nelle scuole di ogni ordine e grado e nei percorsi di istruzione e formazione professionali (IEFP) in caso di assenza non dovuta a malattia

Autocertificazione per il rientro dell’alunno/ operatore scolastico nell’ambito dei servizi educativi dell’infanzia, nelle scuole di ogni ordine e grado e nei percorsi di istruzione e formazione professionali in caso di assenza per patologie non-Covid correlate.

Per le situazioni di assenza per malattia che lo richiedano secondo la normativa nazionale-regionale, i medici di Medicina generale e i pediatri di libera scelta hanno a disposizione i modelli di attestazioni mediche.



Nell’eventualità l’assenza sia dovuta a provvedimento di quarantena, disposto dal Dipartimento di Prevenzione nei confronti di soggetti individuati tra i contatti di caso confermato, il rientro a scuola al termine di tale periodo sarà possibile a seguito di comunicazione del Dipartimento di Prevenzione al referente scolastico Covid-19, senza alcuna attestazione del medico, né autodichiarazione da parte della famiglia/operatore scolastico.



In analogia, per gli alunni/operatori scolastici rientrati da un viaggio all’estero e provenienti da Paesi per i quali è previsto un periodo di quarantena, trattandosi di un provvedimento di Sanità Pubblica disposto dal Dipartimento di Prevenzione della Asl competente, ugualmente non si rende necessaria alcuna attestazione.



Link: https://www.alisa.liguria.it/index.php?option=com_content&view=article&id=1584%3Arientro-alunni-e-o-operatori-scolastici-dopo-assenze-da-scuola-disponibili-i-modelli-di-autocertificazione