Arrivano le mascherine, ma niente cerimonia a De Ferrari

Liguria - Domani in piazza De Ferrari a Genova arriveranno da Shangai 50.000 mascherine donate alla Regione Liguria per il suo personale sanitario, come scritto chiaramente nella nota per la stampa precedentemente inviata.??I dpi che sono stati donati da China Cosco Shipping Corporation Ltd Shangai tramite Cosco Shipping Lines Italy, verranno smistati dalla Protezione Civile della Liguria e destinati al personale sanitario della regione. Consegneranno le mascherine il cavaliere Augusto Cosulich ad della Fratelli Cosulich SpA e socio italiano della Cosco, Mister Hua Hu, ad della Cosco Shipping Lines Italiy e Marco Donati, direttore generale della Cosco Shipping Lines Italy.??Le autorità ringrazieranno per la donazione quanto mai preziosa, vista la difficoltà nel reperire le mascherine da parte di tutte le Regioni e dello stesso governo centrale. Non si svolgerà nessuna cerimonia ma ci sarà solo un momento di doverosa cortesia istituzionale a cui è stata invitata la stampa per garantire loro il diritto di cronaca e per soddisfare le richieste di molti giornalisti che ci chiedevano notizie sulle mascherine e che volevano documentare l'arrivo. ??All’iniziativa non è prevista la partecipazione della cittadinanza e i giornalisti che non potranno partecipare avranno comunque a disposizione il materiale da parte dell'ufficio stampa. ?