Appello per il piccolo commercio, Liguria si dota di banca per plasma iperimmune

Liguria - Anticipare a lunedì 11 maggio l'apertura del commercio al dettaglio. È una delle tre richieste inoltrate oggi dalle Regioni al Governo, così come riportato dal presidente della Liguria Giovanni Toti nella consueta conferenza stampa di aggiornamento sul coronavirus. “I numeri dicono che l'epidemia sta perdendo mordente e sta rallentando – ha spiegato – la fase 2 è partita da alcuni giorni e proseguirà sempre monitorata attentamente, la sanità della Regione non mollerà nesuno dei presidi messi in campo, saremo pronti per ogni necessità”.

Quindi sulle richieste al Governo: “Il documento unitario delle Regione chiede di far ripartire il piccolo commercio che subisce un trattamento discriminatorio rispetto al Web e non influisce sulle possibilità di contagio. È stato inoltre chiesto che allo scadere del decreto del 26 aprile le regioni tornino ad essere gestori delle aperture territorio per territorio, cancellando così le restrizioni sui poteri decisionali. Infine c'è grande preoccupazione sul decreto che sta andando a profilarsi stanziando, secondo quanto ci è dato sapere, cifre che non riteniamo confacenti ai servizi che le Regioni pagano ai cittadini. Governo deve garantire trasferimenti necessari per i livelli essenziali di assistenza alla cittadinanza”.



L'assessore alla sanità Viale ha invece annunciato che la Regione è “pronta ad attivare la banca per la conservazione del plasma iperimmune. La somministrazione è già in iniziata in un ospedale della Lombardia – ha aggiunto – ci sono alcuni segnali positivi e ritengo che anche la nostra regione debba farsi trovare pronta quando e se si dovrà far ricorso all'utilizzo di questo plasma. I protocolli sono rigorosissimi – ha puntualizzato – questo non significa che da domani si potrà utilizzare come terapia per la cura del Covide ma ci prepariamo per avere una banca per essere pronti. Proseguiamo – ha poi sottolineato – nella giusta direzione anche per quanto riguarda l'implementazione dei tamponi in questa fase che consente di tornare alla vita lavorativa. Oggi abbiamo verificato uno studio che ci colloca in classe 3 al pari di altre regioni che non hanno avuto le nostre criticità”.



Infine l'assessore alla Protezione civile Giampedrone che ha fatto il punto sulle mascherine: “E' terminata la prima parte della nuova distribuzione di 500mila pezzi – ha detto – siamo pronti a caricare da domani i magazzini delle farmacie, che ringrazio, per essere pronti da mercoledì della prossima settimana. Siamo pronti ad arrivare a un totale di 3,5 milioni di mascherine distribuite in 40 giorni e terminare la nostra parte, ma quelle del Governo a 0,50 centesimi non si trovano e questo è un problema enorme. Servono mascherine a prezzo calmierato – ha concluso – e non gettatele a terra ma nei cassonetti”.