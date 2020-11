Anziani e categorie fragili, potenziato il numero verde regionale

Liguria - Valido su tutto il territorio regionale, il numero verde regionale 800 593 235 risponde 7 giorni su 7 dalle 8 alle 20 ed è a disposizione delle persone più fragili o anziani in difficoltà per la consegna dei farmaci o della spesa a domicilio oltre che per il monitoraggio telefonico e per un servizio di compagnia telefonica. Il servizio, già attivo per oltre mille anziani fragili in carico ai servizi sociosanitari, ora è stato potenziato per renderlo disponibile a tutte le persone over 65 che abbiano bisogno della consegna a domicilio della spesa o dei farmaci.