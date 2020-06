Antincendio boschivo, via alla campagna nazionale

Liguria - È partita la campagna antincendi boschivi, che per la stagione estiva 2020 può contare su una flotta nazionale di 31 mezzi aerei, di cui 24 del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco (15 Canadair, 4 elicotteri Erickson S64F e altri 5 AB-412), 5 elicotteri delle Forze armate e 2 elicotteri dei Carabinieri.



Nell’ambito del progetto europeo “RescEu-IT”, due Canadair dislocati sul territorio italiano, se non impiegati per le necessità nazionali, possono essere attivati, su richiesta di Bruxelles, in uno degli altri Paesi dell’Unione che dovessero trovarsi in situazioni di criticità. Il progetto assicura risorse aggiuntive a sostegno dei Paesi impegnati a rispondere a catastrofi di particolare entità, anche al di fuori dell’Unione Europea.



L’impiego della flotta nazionale è coordinato dal Centro Operativo Aereo Unificato (COAU) del dipartimento della Protezione Civile.



La sottoscrizione degli accordi di programma per il contrasto degli incendi boschivi con le Regioni, previsti dall'articolo 7 della legge 353/2000, costituisce una misura organizzativa per garantire il potenziamento dei servizi dei Vigili del fuoco in relazione ai fattori di rischio stagionali e di interfaccia che, insieme alla presenza del personale del Corpo all'interno delle sale operative unificate permanenti (SOUP) delle Regioni, consente di assicurare un sistema di risposta coordinato e integrato.

Gli interventi nella Campagna antincendi boschivi del 2019



Lo scorso anno gli interventi dei Vigili del fuoco per incendi di bosco e vegetazione sono stati quasi 70mila. Oltre alle squadre a terra, la flotta aerea ha effettuato 3.054 ore di volo, 1700 sortite e 13.242 lanci di acqua e sostanze estinguenti. Le regioni più colpite nel 2019 sono state la Sicilia con 17.399 interventi, la Puglia con 12.395, la Campania con 8.000, la Calabria con 7.695 e il Lazio con 7.000.



Nelle aree protette, gli incendi nei siti EUAP (Elenco ufficiale aree protette) il bilancio nel 2019 è stato di 967 incendi: tra le regioni più colpite 276 in Campania, 197 nel Lazio e 174 in Puglia.